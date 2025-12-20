PlayStation, iPhones y ropa de marca: contrabandeaban mercadería China por la frontera para evitar a la Aduana

La Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ), creada para intervenir en el fuero penal económico, descubrió una red de contrabando de artículos importados que operaba en el sur del conurbano.

La investigación se inició a comienzos de septiembre, a partir de una denuncia sobre una organización que comercializaba productos de origen extranjero sin respaldo aduanero. En ese contexto, los investigadores detectaron perfiles en redes sociales que ofrecían una amplia variedad de artículos, principalmente tecnológicos y electrónicos, y que se encontraban conectados entre sí.

Gracias al rápido accionar, se logró identificar a los responsables de las cuentas y los espacios físicos utilizados como depósitos, showrooms y oficinas de venta. Además, a partir del cruce de información societaria, bancaria, migratoria y registral, se logró reconstruir el funcionamiento de la organización y el rol de cada uno de sus integrantes.

Uno de los investigados cumplía un rol visible en redes sociales, promocionando los productos; otro coordinaba la adquisición de mercadería y la gestión comercial; y un tercero intervenía en la logística y los envíos. A eso se sumaba un cuarto integrante que participaba en tareas de acopio y traslado de los productos.

Las tareas de campo y seguimientos permitieron confirmar la existencia de varios depósitos interconectados, una oficina comercial utilizada para ventas presenciales y una operatoria constante de carga y descarga de bultos con mercadería extranjera.

Además, el análisis de más de 800 envíos reveló un patrón repetido de traslados desde zonas de frontera, como Paraguay y Brasil con procedencia China.

Finalmente, para avanzar con la causa, los agentes usaron la figura del agente revelador: se realizaron compras controladas en los puntos investigados, lo que permitió reunir prueba directa sobre la comercialización de mercadería en infracción a la normativa aduanera y posibilitó los allanamientos.

Los cuatro integrantes de la banda resultaron detenidos por infracción a la Ley 22.415.