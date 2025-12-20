”Esta es mi cuadra, gato”: dos trapitos se desconocieron y empezaron a las trompadas en la calle

Boulevard San Juan y Marcelo T. de Alvear. Lo que comenzó como una discusión entre dos cuidacoches amigos pasó a mayores cuando uno se proclamó dueño de la zona.

Los “trapitos” empezaron a las piñas en el medio de la calle sin importarles los peatones y coches que pasaban. La escena, registrada por un domo de seguridad, alertó al 911 y generó la movilización de efectivos.

La policía tuvo que intervenir para evitar que la pelea, ocurrida en el corazón del barrio Güemes, no terminara con un muerto.

Ambos hombres fueron notificados por infracción a las normas de convivencia vigentes.