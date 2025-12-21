Se iban de Retiro con 15 encomiendas sospechosas, la policía las escaneó y encontró 140 PlaySation contrabandeadas

La Terminal de Ómnibus de Retiro fue el escenario de un importante decomiso de artículos ingresados al país de forma ilegal.

Todo comenzó cuando un efectivo detectó a dos sujetos transportando 15 bultos de gran porte. Estos, al notar la presencia policial, buscaron evadirlos pero fueron detenidos. Ante la sospecha, pasaron la mercadería por un escáner.

Allí hallaron 140 consolas de videojuegos de mesa y portátiles, 124 joysticks, lentes y cascos especiales para juegos y diversos accesorios complementarios de las mismas.

Mientras se realizaban las diligencias, se hizo presente un tercer hombre, mayor de edad de nacionalidad argentina, quien afirmó ser el dueño y consignatario de la mercadería, pero al no aportar ninguna documentación que acredite el ingreso legal de los bienes al territorio nacional ni respaldo fiscal o aduanero, también resultó imputado en la causa.

Los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor, por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero – Contrabando).