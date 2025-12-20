Un robo que salió mal, un vuelco a lo Rally Dakar y un milagro para no morir aplastado

El Comando de Patrullas de General Pueyrredon detectó a dos individuos que circulaban en un Fiat Palio en busca de desprevenidos para asaltarlos.

Al frustrar el robo, los ladrones se dieron a la fuga realizando maniobras temerarias. A la altura de Oneglia y Darregueira, el conductor chocó, perdió el control y dio más de cinco vueltas en el aire hasta chocar contra el portón de una casa y un árbol.

En un hecho milagroso e inexplicable, uno de los delincuentes que salió despedido en el aire no murió aplastado. Mientras se reponía, el cómplice huyó por la ventanilla del coche. La policía llegó, lo detuvo y lo trasladó a la Unidad Penal 44 de Batán.

La UFIJ de Flagrancia dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”.