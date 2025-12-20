¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Un robo que salió mal, un vuelco a lo Rally Dakar y un milagro para no morir aplastado

Un delincuente de 39 años se fugaba de la policía cuando chocó y dio varias vueltas en el aire en las que salió despedido. El cómplice lo abandonó y terminó detenido.
 

Por Redacción

Sabado, 20 de diciembre de 2025 a las 09:50

El Comando de Patrullas de General Pueyrredon detectó a dos individuos que circulaban en un Fiat Palio en busca de desprevenidos para asaltarlos. 

Al frustrar el robo, los ladrones se dieron a la fuga realizando maniobras temerarias. A la altura de Oneglia y Darregueira, el conductor chocó, perdió el control y dio más de cinco vueltas en el aire hasta chocar contra el portón de una casa y un árbol.

En un hecho milagroso e inexplicable, uno de los delincuentes que salió despedido en el aire no murió aplastado. Mientras se reponía, el cómplice huyó por la ventanilla del coche. La policía llegó, lo detuvo y lo trasladó a la Unidad Penal 44 de Batán. 

La UFIJ de Flagrancia dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”.

