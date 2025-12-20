Detuvieron a una pareja con siete millones de pesos y 25 celulares: manejaban ocho búnkers narco

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo el pasado miércoles a una joven de 20 años y a un hombre de 48, por una causa de microtráfico.

El Personal de la División de Microtráfico realizó siete allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Santa Fe, ubicados en las calles San José entre Matheu y Azcuénaga, República Dominicana al 8159, Larrea y Roque Sáenz Peña, San José s/n, San José y Larrea y dos de calle República Dominicana y Ayacucho.

En el operativo los efectivos detuvieron a una mujer de 20 años, identifica como A. S. M., y a un hombre de 48 de nombre M. J. A.; y secuestraron más de $7.056.000, USD 3.200 , una escopeta calibre 16, 25 teléfonos celulares y 26.7 gramos de cocaína, fraccionada en 54 envoltorios.

Por orden de la fiscal interviniente, los detenidos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la justicia competente.