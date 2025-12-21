Atraparon a un sanguinario prófugo que escapaba hacia Córdoba en un remis con 4 millones de pesos

En la autopista Rosario-Córdoba, entre las localidades de Tortugas y General Roca, efectivos policiales lograron detener a un peligroso prófugo que había aterrorizado a la localidad de Cañada de Gómez.

La Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP) en coordinación con Policía de Investigaciones (PDI) y equipos tácticos de la Policía de Santa Fe lo capturaron mientras viajaba en un remis hacia Córdoba.

Al detener la marcha del vehículo, “Cheche” saltó del auto y comenzó a correr hacia el interior del campo aunque fue finalmente capturado. Llevaba consigo 4 millones de pesos.

La investigación incluyó tareas de inteligencia sobre el entorno familiar y social de “Cheche”, quien se mantenía oculto, no dormía dos noches seguidas en el mismo lugar y se movía entre ambas provincias a los fines de evadir la Justicia.

Días después fue trasladado desde Córdoba hacia el Complejo Penitenciario de Rosario donde será llevado a audiencia imputativa.