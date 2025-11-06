La confesión de Karen Reichardt: “Todavía no leí el reglamento de la Cámara de Diputados"

Diez días después de haber sido electa como diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt contó que todavía no leyó el reglamento de la Cámara baja, que Karina Milei le regaló a ella y al resto de los legisladores del oficialismo. "Este fin de semana lo voy a leer", prometió.



"Es tedioso, letra chiquita, todo lo feo para los que no somos grandes lectores", reconoció la actriz en una entrevista radial y expresó: "Tengo que leer mucho ahora".



Además, afirmó que tras el recambio legislativo, el próximo "va a ser el año que el Congreso más va a trabajar".



Al ser consultada por el entrevistador sobre la lectura del reglamento, la legisladora electa que ocupó el segundo lugar en la lista violeta bonaerense subrayó que la secretaria general de la Presidencia le dio el presente "el martes" y advirtió: "¿Vos sabés lo que fue desde que dije que sí y firmé hasta acá?".



Luego, Reichardt contó que Javier Milei, con quien los legisladores de La Libertad Avanza y del PRO tanto con mandato vigente como por asumir se reunieron en la víspera en la Casa Rosada, dio una charla que "estuvo buena porque primero que arengó mucho al trabajo".



"Va a ser el año que el Congreso más va a trabajar, prepárense", adelantó la además conductora y destacó: "Hay un espíritu, entre todos los diputados y senadores, con muchas ganas de llegar al Congreso para trabajar y hacer realidad todo lo que quiere el Presidente".





En cuanto a la convocatoria para que sea candidata a la Cámara de Diputados por el oficialismo, Reichardt dijo que no se "animaba" y se explayó: "Siempre dije a mí la política no me gusta, es un barro terrible".



"El político no está bien visto, y yo dije '¿por qué me voy a ensuciar en esto yo que estoy bien, que siempre produje mis cosas, estoy tranquila, la verdad que hace muchos años que yo tengo bienestar económico?'", reflexionó y recordó que apoya al jefe de Estado "desde antes de que fuera Presidente".



También aseguró, en alusión a las críticas por su pasado como modelo de PlayBoy que "el prejuicio" cada vez le "importa menos" y lanzó: "¿Por qué no podríamos entrar nosotros y opinar distinto?".