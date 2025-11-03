“A mí me gustaría ser Presidente”: La confesión de L-Gante que sorprendió a todos en la mesa de Juana Viale

Durante su participación como invitado en el programa Almorzando con Juana, L-Gante revolucionó a la mesa con una confesión inesperada. Todo comenzó con un debate sobre política teniendo en cuenta que la ex vedette Virginia Gallardo, recientemente electa como diputada nacional por La Libertad Avanza, también se encontraba como invitada en el ciclo.

"Si Dios quiere pronto voy a empezar a trabajar por la Argentina próspera que todos deseamos", dijo Gallardo, que rápidamente recibió la aprobación del cantante de cumbia.

"Algo que veo muy bien es hacer las cosas por el país sin mirar lo que hace el otro, eso es lo mejor", expresó L-Gante, que, quizás envalentonado por le experiencia de su compañera de mesa que saltó de la farándula a la política, a continuación remató: "A mí me gustaría ser Presidente".

"¿En serio?", le consultó Juana Viale, impactada con la idea del músico, al igual que todos los presentes en la mesa. "¡Dios mío!", sumó Virginia Gallardo, que, entre risas, sumó: "¡Va por vos Milei!".

En otro momento de su participación en el programa, el cantante de cumbia brindó detalles sobre la conflictiva separación de Maxi El Brother, quien ejercía como su manager.

"Después de cinco años terminamos... Anulamos todo tipo de gestión a mi nombre. Mi palabra es cumplir con todo lo pendiente. Y después entrar en una nueva etapa", señaló el oriundo de General Rodríguez.

Y explicó: "Solo corté relación con Maxi. Después todo normal". "Yo pasé por muchas situaciones, buenas y malas, en poco tiempo. Tuve que hacer muchos cambios, muchas recaídas... muchas veces de estar enojado conmigo, llorar, perdí el control de mis cosas, de mi trabajo... Todo se va acumulando si no reaccionas a tiempo. Y en este temporada se me acumularon muchas cosas y dije 'bueno, hasta acá", explicó.

"Yo lo veía a él como un hermano, más que como un amigo. Yo aposté mucho por el proyecto que llevábamos adelante. L-Gante se convirtió en una marca. Dio todo mi esfuerzo, todo mi sudor", sumó L-Gante, que reconoció que venía pensado la decisión hace un año, pero apenas un mes atrás comunicó su postura "de un día para otro".

El cruce entre Luciana Geuna y Diego Santilli por Axel Kicillof:

Ante el tenso planteo de la periodista, Santilli defendió la decisión del presidente Javier Milei de no convocar a Axel Kicillof a la cumbre con jefes provinciales en Casa Rosada. El diputado electo acusó al gobernador bonaerense de tener un "doble discurso", ya que "dice que quiere una reunión con el Presidente y le votó todo en contra".

En medio de su participación en La Noche de Mirtha Legrand, Santilli criticó al mandatario provincial y dijo: "Me aturde el doble discurso de Kicillof, no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a reincidencia y reiterancia, no adhirió a ley antimafia, ¿dónde está, por qué tiene ese doble discurso?".

Sostuvo que la postura de Axel parece ser "ideológica": "Él dice que quiere una reunión pero después fue todo en contra. Ley Bases en contra, Boleta Única en contra, todo se planta en contra, es como si fuera ideológico, 'como lo plantea el otro, yo voy enfrente'".