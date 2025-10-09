"Una democracia con fallas": Jorge Taiana se refirió a la política de Nicolás Maduro en Venezuela y evitó hablar de dictadura

A casi dos semanas de las elecciones del 26 de octubre, el candidato a diputado nacional Jorge Taian aseguró que el gobierno de Nicolas Maduro es “una democracia con una serie de fallas”, y minimizó las denuncias por narcotráfico y represión en Venezuela.

Consultado en una entrevista sobre si consideraba que Maduro desarrolla sus políticas en dictadura, Taiana eludió responder con claridad y prefirió centrar su discurso en la “amenaza de intervención estadounidense” sobre el país caribeño.

“Estados Unidos ha dicho que puede hacer acciones militares con sus fuerzas armadas en otros países para atacar narcoterroristas”, aseguró preocupado.

“Tiene un sistema de democracia que tiene cierto carácter autoritario en algunos casos”, agregó a lo dicho anteriormente sobre Venezuela.

Sin embargo, sí fue crítico de la situación del gendarme Nicolás Gallo: “Hay un argentino que está detenido ahí, y no sé qué información hay sobre él. Pero eso me parece mal. Una persona detenida debe tener acceso a un juez, haya cometido lo que haya cometido”.

En tanto, sobre las características de los comicios en Venezuela, dijo: “Hay candidatos opositores que ganan y hay denuncias muy fuertes de que no se cumplieron los requisitos para una elección transparente”.

Asimismo, justificó que María Colina Machado haya sido excluida de la participación electoral porque “pidió la invasión de los Estados Unidos”.

En la misma línea, Taiana indicó que la crítica hacia Venezuela está “politizada”: “Al que se opone a Estados Unidos, se lo demoniza. En Ecuador y Paraguay hay violaciones a los derechos humanos, y de eso ustedes no hablan”.

Finalmente, recordó que la cercanía con Hugo Chávez se debió a una alianza porque “prestó plata y combustible”. En ese marco, sostuvo que las fotos que circulan de él con Maduro no son recientes: “Es una fake news”.