Triple crimen: “Las asesinaron porque al 'Duro' le robaron 30 kilos de cocaína”

Celeste Guerrero, una de las detenidas por el triple crimen de las jóvenes Brenda, Morena y Lara, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y brindó un estremecedor relato sobre los motivos y la mecánica de los asesinatos ocurridos en Florencio Varela.

Guerrero aseguró que el móvil del triple crimen fue el robo de una importante cantidad de cocaína a Víctor Sotacuro Lázaro, alias “El Duro”, uno de los principales imputados en la causa. “Las asesinaron porque le robaron 30 kilos de cocaína”, afirmó.

Durante su declaración, la acusada reconstruyó los momentos previos a los homicidios y el modo en que las víctimas fueron trasladadas hasta la vivienda donde finalmente las mataron. “Ellas bajaron sonrientes, se las veía como engañadas, como si vinieran a una fiesta”, relató.

“Dos de las jóvenes le sustrajeron la droga; sé que una era Brenda”, agregó Guerrero, quien además deslizó que “la chica de 15 años no tenía nada que ver” con el robo.

La detenida involucró directamente a su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva, en los asesinatos. “Me confesó que mató a una de ellas. Agarró un destornillador cuando una de las chicas quiso salir corriendo y se lo clavó en el cuello. Como seguía viva, fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara”, declaró.

También aseguró que Villanueva le contó que “a Lara la asfixió y que le puso la pierna en el estómago para matarla más rápido”.

La declaración de Guerrero, considerada clave por los investigadores, refuerza la hipótesis de que el triple crimen estaría vinculado a una venganza narco por el robo de droga y no a un hecho aislado de violencia.

El fiscal Arribas continúa tomando declaraciones y ordenó nuevas medidas de prueba para contrastar los dichos de la imputada y determinar el grado de participación de cada uno de los acusados en los homicidios.