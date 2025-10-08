Descomunal aumento en los precios de las entradas para el Mundial 2026 y ver la final cuesta hasta 6.370 dólares

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció un fuerte aumento en los precios de las entradas para el Mundial 2026, cuya fecha inaugural será el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Los costos serán muchísimos más altos que los del certamen en Medio Oriente. En Doha, los valores variaban según el tipo de partido y la categoría del asiento. Por ejemplo, la entrada más cara fue para la final Argentina - Francia. Los precios oficiales fueron 1.607 dólares en la categoría 1, 1.003 dólares en la categoría 2, 604 dólares en la categoría 3 y 206 dólares en la categoría 4. Por supuesto, en la reventa hubo gente que pagó mucho más.

En tanto, los partidos de la fase de grupos resultaron los más accesibles, con costos de 220 dólares (cat. 1), 165 dólares (cat. 2), 69 dólares (cat. 3) y apenas 11 dólares (cat. 4).

Para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, los precios sufrieron un aumento descomunal en todas las categorías. La final alcanzará valores de 6.370 dólares (cat. 1); casi cuatro veces más. Otros precios: 4.210 dólares (cat. 2), 2.790 dólares (cat. 3) y 2.030 dólares (cat. 4), ya casi cinco veces más.

El primer encuentro:

El partido inaugural también refleja este aumento: en 2022 costaba 618 dólares en la categoría más alta, mientras que en 2026 sube a 2.735 dólares, más de cuatro veces su valor anterior. Aunque, esto es determinante: Qatar tiene un público mucho menos futbolero que México.

Incluso los encuentros de fase de grupos, que suelen ser los más económicos, subirán de manera notable: de 220 dólares en 2022 a 575 dólares en 2026 en la categoría 1, y de 11 dólares a 100 dólares en la categoría 4.

De todas maneras, ya hubo problemas en la venta online en la web oficial, que la FIFA se comprometió a solucionar.

La primera fase de venta se realizó mediante un sorteo exclusivo para clientes de Visa, patrocinador oficial del torneo. El segundo período comenzará el 27 de octubre con registro previo, mientras que la venta general se habilitará tras el sorteo de grupos en diciembre.

El notable incremento responde al posicionamiento de la FIFA en el mercado estadounidense, donde la demanda por eventos deportivos premium se asocia con experiencias de lujo y hospitalities exclusivos. Con estadios más grandes y un público dispuesto a pagar más, la organización apunta a maximizar ingresos en el Mundial más ambicioso de su historia.