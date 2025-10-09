Tío y sobrino viajaban de Salta a Tucumán con 86 kilos de cocaína en tubos de GNC y en el tablero de una camioneta

Un hombre y su sobrino fueron detenidos en Tucumán cuando trasladaban más de 86 kilos de cocaína ocultos dentro de dos tubos de GNC y detrás del tablero de una camioneta pick up.

Ambos de nacionalidad boliviana, viajaban desde la ciudad de Cafayate con destino final ciudad de San Miguel de Tucumán.

Tras registrar la cabina de la camioneta, los funcionarios notaron que los tornillos estaban removidos en el sector del estéreo y advirtieron rastros de pintura fresca en las rendijas de la salida de aire.

Luego, los gendarmes se percataron de anomalías y percibieron incongruencias sonoras al golpear distintos sectores de los cilindros. Además, divisaron soldaduras tipo "ventana" en la superficie longitudinal de los mismos.

Se extrajeron 100 paquetes de diferentes tamaños que contenían la droga y se detuvo a los involucrados.