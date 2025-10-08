La Justicia Electoral dictaminó que Karen Reichardt encabece la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó finalmente la propuesta de La Libertad Avanza de que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como cabeza de la lista de candidatos a diputados.

Si bien el magistrado aceptó la renuncia del legislador oficialista vinculado en el escándalo del empresario Fred Machado, consideró que el corrimiento de nombres propuesto por el Gobierno es inconstitucional.

Así, Karina Vázquez -conocida popularmente como Karen Reichardt- será la principal candidata de la alianza entre LLA y el PRO en la provincia más grande del país. Santilli irá segundo y Gladys Humenuk, tercera.

Quién es Karen Reichardt:

Reichardt, que estaba en el segundo lugar de la lista, se convierte así en la principal representante de Javier Milei en la provincia para la elección legislativa del próximo 26 de octubre.

Empresaria y referente del ala más dura del liberalismo económico, Reichardt se hizo conocida por sus intervenciones en redes sociales defendiendo las políticas de ajuste del gobierno de Milei.

El inicio de su carrera artística se remonta a fines de los años 80, cuando Raúl Portal la convocó para participar en NotiDormi. Sin embargo, su pico de fama fue en la década del '90 cuando formó parte de programas como "Brigada Cola" o "Despertar de pasiones", además de haber posado junto a María Fernanda Callejón en la revista Playboy, en 1992.

En la última década, Reichardt orientó su perfil hacia el activismo animal, con Amores Perros, un programa sobre cuidado y adopción responsable de mascotas que hoy se emite por la TV Pública. Allí reconoce que cuenta con financiamiento externo, pese a que en reiteradas oportunidades expresó su rechazo al sostenimiento de proyectos culturales con fondos estatales.

A pesar de su nuevo rol político, en el pasado Reichardt había manifestado su desinterés por la política. "No me interesa para nada la política, aunque la tenemos todos adentro. Con el voto de hoy decidimos lo que queremos", había expresado en el búnker libertario tras una victoria electoral del oficialismo.

Sin embargo, desde el inicio del gobierno de Javier Milei comenzó a compartir mensajes de apoyo al mandatario y a referentes libertarios. De esta forma, Reichardt cumple con la premisa de ser una "outsider" con fuerte tracción en redes. Proveniente del sector privado, representa la vocación del oficialismo de incorporar figuras del mundo empresarial a la gestión pública.