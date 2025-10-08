”Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos": Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas

En la previa a la sesión por la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el diputado nacional por Democracia para Siempre, Facundo Manes, denunció a través de sus redes sociales que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo amenazó en uno de los pasillos del Congreso de la Nación.



“‘El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ”'Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’. Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina", acusó Manes desde su perfil en X.



Por su parte, el presidente de la Cámara Baja le respondió en redes sociales: “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”.



En el inicio de las alocuciones, el diputado nacional por Democracia para Siempre, Pablo Juliano, expresó: "Vamos a emplazar a este Congreso después de que vimos que el presidente de la comisión de Presupuesto nos tomó el pelo a todos nosotros, a todos los argentinos. Y pareciera también, vamos a darle el beneficio de la duda, que se le burló en la cara al propio Presidente de la Nación. Nos dijeron el año pasado que la ley de las PASO había que suspenderla porque no había plata. ¿Quién va a pagar la lista? ¿Espert o usted, que anda apretando diputados por el pasillo?”. Luego pidió que el señalamiento se “ponga a consideración” y le pidió a Menem que “no se haga el distraído”.



Inmediatamente, la diputada Nadia Márquez de La Libertad Avanza respondió: "Para que el diputado Juliano deje de soñar, estuve yo presente cuando usted (en referencia a Menem) saludó al diputado Manes en el pasillo junto a otros diputados. El diputado Manes después me saludó a mí“.



“Fue solo eso, dejen de mentir porque yo estuve ahí y no le dijo absolutamente nada”, determinó la parlamentaria libertaria y demandó a Juliano que “no sea mentiroso” y “caradura”. Y concluyó: “Estuvimos ahí saludando dos segundos, no sé cómo le pudo haber dicho usted (hacia el presidente de la cámara) tantas cosas en tan poco tiempo adelante mío. Salvo que sea ventrílocuo”.



Un conflicto anterior con similares características:



No es la primera vez que el neurocirujano y legislador nacional se convierte en blanco de un hecho de este tipo. En marzo pasado, luego de la Asamblea Legislativa por la apertura de las sesiones ordinarias, tuvo un duro cruce con el asesor presidencial Santiago Caputo.



Las imágenes de ese hecho fueron registradas, aunque no en su totalidad: Caputo lo increpó cara a cara “muy intimidante y con evidente actitud hostil”, había denunciado el diputado radical.



Por este hecho, Manes denunció penalmente a Caputo por “amenazas coactivas” y el caso quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiempo después archivó el caso tras considerar que hubo “inexistencia de delito”.



En esa sesión, Manes había cuestionado al presidente Javier Milei por sus posibles vínculos en la criptoestafa con $Libra, y durante la sesión le mostró un ejempla de la Constitución Nacional. El hecho quedó en la retina de la mesa chica del Presidente y el primero en reaccionar al finalizar la asamblea fue Caputo.