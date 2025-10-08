Le apuntó con dos armas a un jubilado de 81 años para robarle el auto y un policía mató al ladrón de un tiro en el cuello

Un policía mató a un delincuente que con dos armas intentó robarle el auto a un jubilado de 81 años y le apuntó al efectivo en la localidad bonaerense de Quilmes.





El hecho ocurrió en Castelli y Mitre, en la zona del centro, donde el oficial subayudante Omar Josué Vázquez, que se dirigía a tomar servicio en la Subestación de Policía Departamental de Seguridad Quilmes, advirtió la maniobra de un hombre armado.

El policía circulaba en su moto cuando observó que un delincuente apuntaba con dos armas de fuego a un hombre mayor que descendía de su vehículo Citroën C4.

El efectivo bajó de su rodado, se identificó como personal policial y, al ver que el asaltante lo apuntaba, repelió la amenaza efectuando un disparo con su pistola reglamentaria Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros, que impactó en el cuello del agresor.

El ladrón cayó al suelo y fue identificado posteriormente como Diego Damián Mendieta, quien portaba un revólver calibre .22 y una pistola de aire comprimido calibre 4,5 mm. Al lugar acudió una ambulancia del SAME, cuyo personal constató la muerte del sospechoso.

La víctima del intento de robo, identificada como José Luis Sánchez, de 81 años, relató que al estacionar su vehículo fue abordado por el delincuente, quien lo amenazó con un arma para sustraerle el auto, pero que de inmediato escuchó la voz de “¡Alto, policía!” y luego un disparo.

Intervinieron en el lugar personal de la UFI N°6 del Departamento Judicial Quilmes y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes.



La fiscalía caratuló el hecho como “tentativa de robo calificado por el empleo de arma de fuego” y ordenó el secuestro de las armas. No adoptó temperamento judicial contra el efectivo interviniente, mientras que el cuerpo del ladrón fallecido fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la autopsia.