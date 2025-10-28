“La gente no entendió cómo tenía que votar": Mario Secco criticó la Boleta Única de Papel y defendió a los intendentes peronistas

Luego de la elección legislativa celebrada el domingo, en la que se utilizó por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP), el intendente de Ensenada, Mario Secco, calificó como “una porquería” al nuevo sistema de elección.

En declaraciones radiales, el dirigente aseguró el procedimiento “confundió a la gente” y que, a su entender, afectó el desempeño electoral de su espacio político.

El Jefe Comunal consideró que el mecanismo generó un desvío en los resultados: “Hubo candidatos que no los conoce nadie y se llevaron mil votos en Ensenada. Está claro que la gente no entendió cómo tenía que votar”.

“Hubiésemos tenido algunos puntos más si hubiéramos ido con la manera tradicional, en la que cada uno vota la lista que quiere”, afirmó Secco.

Igualmente, el intendente de Ensenada, cercano a la expresidenta Cristina Kirchner y al gobernador Axel Kicillof, reconoció la derrota del partido: “La voluntad popular de haber votado a los violetas es una realidad y no es la primera vez que nos pasa”.

“Perdimos con Néstor Kirchner, un presidente que realmente fue lo mejor que tuvimos tras la democracia, ¿cómo no vamos a perder ahora? Perdimos porque la lista nuestra no llenó el vaso“, completó el dirigente de Fuerza Patria.

“Se quieren limpiar el traste con nosotros”:

En otro tramo de la nota, el funcionario defendió a sus pares tras la derrota en la provincia de Buenos Aires al asegurar que “muchas veces se quieren limpiar el traste con nosotros y no quieren reconocer que las estrategias que se llevan adelante no han resultado”.

“Nosotros fuimos las mulas por mucho tiempo, Siempre a los intendentes nos utilizan de mula. Es una barbaridad decir que los intendentes nos borramos”, afirmó.

Finalmente, afirmó que "la voluntad popular de votar violeta es realidad" y remarcó que fue un "acierto" de Axel Kicillof "en poner en valor" a los mandatarios municipales.