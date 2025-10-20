"Nos preocupa que se lo hayan timbeado”: Bianco apuntó contra el Gobierno por la falta de explicaciones del oro enviado a Londres



En una nueva edición de la conferencia de prensa de los lunes, desde Casa de Gobierno, el ministro Carlos Bianco volvió a poner el tema sobre la mesa y exigió explicaciones al Gobierno nacional por el destino del oro argentino. “Hasta el día de hoy no sabemos dónde está el oro de los argentinos, esas 37 toneladas”.

Bianco recordó que el 22 de julio de 2023 la Provincia pidió información sobre la salida del país de 37 toneladas de oro que estaban en las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “El ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reconocieron que habían externado ese oro, pero nunca respondieron al pedido de información pública”, señaló.

“No sabemos si están en Suiza, si están en Londres, no sabemos para qué fue utilizado, si se vendió o si está puesto a interés. Realmente nadie lo sabe”, enfatizó el funcionario. Bianco advirtió además que la Auditoría General de la Nación (AGN) tampoco logró acceder a los datos: “Pidió varias veces la información al Banco Central y no se la dieron. Solo le ofrecieron mirar una pantalla sin poder tomar nota ni fotografías, lo cual impide auditar como corresponde”.

El caso, explicó, ya llegó a la Comisión Bicameral de Revisión de Cuentas del Congreso, que deberá definir si convoca al presidente del Banco Central a dar explicaciones o si presenta una denuncia penal. “La Auditoría General ya agotó todas las instancias posibles. Ahora o se aclara dónde está el oro o habrá una denuncia penal”, sentenció.

Bianco alertó además sobre el riesgo de que los activos del país “se estén timbeando”, al igual que, según dijo, “se timbearon el blanqueo, los adelantos de exportaciones de cereales, los dólares del FMI y los que ahora envía Estados Unidos”. En ese contexto, señaló que las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la situación argentina “son alarmantes”, y concluyó: “Nos preocupa mucho que ahora también se esté timbeando el oro de los y las argentinas”.

Los dichos de Donald Trump y la economía en Buenos Aires:

En este marco, el funcionario bonaerense aseguró: “Lo que nos preocupa es lo que dijo, hace minutos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump” ya que el primer mandatario norteamericano expresó en una entrevista que “los argentinos se están muriendo, están tratando de sobrevivir”.

Seguido habló sobre lo que está pasando con los puestos de trabajo en la Provincia y reflexionó sobre el endeudamiento que se registra en muchas familias bonaerenses.

Bianco señaló que al cierre de las empresas y los puestos de trabajo que han caído, hay que sumarle que 1 de cada 3 familias mantienen una deuda con algún banco. Y estimó que la deuda promedio llega a los $4 millones.

Las elecciones del 26 de octubre:

En relación a las elecciones que se celebran el próximo domingo, Bianco informó que todavía no está definido dónde será el bunker del PJ, pero ya se sabe que no habrá un cierre unificado, sino que habrá distintas actividades en diferentes puntos de la Provincia.

Y puntualmente, respecto a la controversia sobre el conteo de votos, Bianco dijo que “lo que está buscando el gobierno nacional es tener un resultado decoroso, ante una desesperación política”.

Carlos Bianco explicó cómo votar con la boleta única e ironizó sobre los candidatos de La Libertad Avanza. El Ministro de Gobierno de la Provincia dijo que Espert "está financiado por los narcos" y que Karen Reichardt acusó a la oposición de "ser una enfermedad mental".

También expresó fuertes críticas hacia la implementación de la boleta única papel, el nuevo instrumento electoral que se utilizará por primera vez en todo el país este domingo.

“Ya que estamos en la semana de las elecciones, y ya que vamos a tener un sistema nuevo, un instrumento para el cual los bonaerenses no estamos acostumbrados, vale recordar que hasta las elecciones del 7 de septiembre votamos con la boleta tradicional”, señaló Bianco.

El funcionario recordó que la Provincia llevó adelante los últimos comicios con la conocida “boleta sábana” y que el proceso fue “totalmente transparente”. “En esas elecciones participaron más de ocho millones seiscientos mil bonaerenses y solo hubo once infracciones a la ley electoral. No hubo ninguna denuncia de fraude, fueron elecciones limpias y eficaces.”

Bianco también refutó los principales argumentos que, desde el Gobierno nacional, se usaron para justificar la modificación del sistema electoral. “Se decía que el cambio iba a evitar el fraude, pero eso nunca fue un problema en la provincia. Y también se hablaba de reducir costos, lo cual es falso”, remarcó.

En ese sentido, comparó los gastos de los comicios provinciales con los previstos para la elección nacional. “Nosotros invertimos 85 mil millones de pesos en organizar las elecciones bonaerenses, mientras que el Gobierno nacional destina 395 mil millones. Si se toma en cuenta que el padrón bonaerense representa el 38% del total, el costo equivalente sería de unos 150 mil millones. Es decir, casi el doble de lo que gastamos nosotros con el sistema tradicional”, explicó.

Para Bianco, el cambio fue “totalmente injustificado”, aunque aclaró que “es una ley y hay que cumplirla”. Asimismo, destacó que la responsabilidad de la organización recae sobre “la Cámara Nacional Electoral, la Dirección Nacional Electoral y el Juzgado Federal N°1”.