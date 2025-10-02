“Lo de Fred Machado es un chisme de peluquería”: Espert se defendió y negó tener vínculos con el narcotráfico

José Luis Espert habló por primera vez de la denuncia en su contra por tener vínculos con Fred Machado, el hombre detenido por narcotráfico. Al candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires se lo acusa de haber sido financiado por Machado en 2019, cuando compitió por la presidencia de la Nación.

“La causa es de 2021 y hablan de la campaña en 2019. Está compuesta por recortes de diarios que eran una campaña de difamación. En 2021 me veían como amenaza, yo entré como diputado. Me hacen una campaña sucia relacionándome con la campaña de 2019. Hace cuatro años que da vueltas la causa”, comenzó Espert en el marco de una entrevista televisiva.

“¿Puedo saber yo cuando en 2019 voy a presentar mi libro lo que hace esa persona dos años después?“, agregó sobre los conflictos judiciales que posteriormente enfrentó Machado.

El economista admitió que lo conoció a Machado en 2018 cuando estaba presentando su libro. Contó que el empresario le ofreció su avión para ir a presentar el escrito a Viedma. Sin embargo, aclaró que al año siguiente, durante su campaña presidencial, tanto el avión como la camioneta blindada Grand Cherokee que presuntamente proveyó Machado, fueron a través del sello partidario UNITE por el cual compitió.

“Los candidatos en campaña nos subimos a dónde el sello partidario nos dice. Nosotros no manejamos fondos partidarios. Mi sello era UNIR de Alberto Assef y después UNITE de Bonacci. Yo usaba los aviones que ellos me proveían. ¿Vos sabés si el taxi que te tomás tuvo accidentes antes?“, explicó.

Y añadió: “Cuando uno entra en una campaña de cero, la cantidad de gente que se te acerca es enorme. Arrancaba de cero en política, recién me había casado, estaba presentando mi libro, estaba presentando la plataforma política. Cuando entrás en política y te ven atractivo, se te mete gente buena que te quiere apoyar y otra gente muy mala que hoy anda diciendo cualquier cosa de mí. Esa gente mala te la mete los que no quieren que te dediques a la política”.

“Yo usé vehículos que el sello partidario me proveía. No sabía que eran de él. Fui ingenuo en 2019. El mundo de la política es esotérico. Hoy me siento muy bien, con muchas ganas de ir para adelante y apoyar el proyecto de Milei”, completó sobre este tema.

Espert fue consultado sobre la supuesta transferencia de 200 mil dólares que le hizo Machado, pero intentó despegarse: “Es un papel de una supuesta contrariedad paralela de una causa que hay en Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? No le voy a dar le gusto a Grabois que sea el único tema de campaña. Grabois fue a la Justicia con esto y vamos a ir con él. Ellos no quieren que se discutan las cosas importantes en campaña".

En esta línea, redobló las críticas contra el candidato del peronismo: “No voy a prestarme al juego de Grabois. En 2019 laburaba en el sector privado. Todo el dinero que tengo lo puedo justificar. Grabois vive de sacarle guita a los pobres, yo vivo de mi laburo. A Grabois le voy a contestar en la justicia y lo voy a seguir hasta abajo de la cama”.

Finalmente, aclaró que en ningún momento pensó en bajarse de la campaña de cara a octubre: “De ninguna manera. Me siento más fuerte que nunca. No hubiera aceptado dar un paso al costado porque sería darle el gusto a los tipos que quieren que el país siga siendo una villa miseria para que ellos puedan vivir de la dádiva que les dan a los pobres que terminan generando ellos. No lo voy permitir y el Presidente me ha recontra bancado junto a su equipo de Gobierno”.

“Me siento más fuerte que nunca porque estos golpes me fortalecen. Grabois, meteme más denuncias. Van a venir las mías. No voy a permitir que manches el laburo de mi viejo de toda la vida”, concluyó.

El respaldo del oficialismo

El legislador se refirió a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo en declaraciones radiales que el tema debía ser explicado. "Yo hablé con Patricia de esto y ella me dijo que fue una desafortunada declaración de ella, y al mismo tiempo, fue malinterpretada", lamentó.

“Esto es mierda kirchnerista que nos quiere poner en pie de igualdad. Podemos explicar cada peso de nuestro patrimonio, me lo gané laburando", enfatizó.