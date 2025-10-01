Javier Alonso tras la detención de "Pequeño J" en Perú: “Fue tan violento y terrible lo que hizo que el resto de las organizaciones decidieron entregarlo”

Luego de la detención de los principales acusados en Perú, por el crimen de Lara, Morena y Brenda en la localidad bonaerense de Florencio Varela, el titular de la cartera de Seguridad en Buenos Aires, Javier Alonso, relató más detalles de la investigación en el marco de una entrevista televisiva.
“Pequeño J tiene un perfil sádico”, dijo el funcionario, y aseguró que la atención está centrada ahora en la búsqueda de otros dos sospechosos que son importantes para esclarecer el caso.
Se trata de dos personas que iban con las víctimas en la camioneta Chevrolet Tracker en la que pasaron a buscarlas el día de la desaparición.
“Tenemos mucha información sobre personas que responden a la organización, pero que no estarían vinculada a este crimen”, mencionó, y afirmó que Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J” y también detenido en Perú, estaba en la casa de Villa Vatteone la noche de la masacre: “Su teléfono lo ubica allí”.
“Creemos que la tercera persona que iba en el auto con (Víctor) Sotacuro e (Florencia) Ibáñez era Ozorio”, agregó en alusión a otros dos detenidos en la causa.
“‘Pequeño J’ utilizó los cuerpos de estas chicas para dar un mensaje”:
Alonso aseguró también que “Pequeño J” rendía cuentas a dos narcos a los que apodaba "abuelo" y “papá“, y que el detenido está vinculado “a algunas organizaciones que se dedican a la logística para traer la droga desde los países productores hasta la Argentina”.
“Creemos que él tuvo que rendir cuentas a sus superiores porque le habían robado dinero o droga, y utilizó los cuerpos de estas chicas para dar un mensaje a sus subalternos, a las bandas opositoras y a sus superiores”, amplió.
“Fue tan violento y tan terrible lo que hizo, que el resto de las organizaciones decidieron entregarlo. Y ahí nos empezaron a dar mucha información de los lugares que él frecuentaba”, detalló.
La ruta de escape:
Alonso también dio detalles sobre el seguimiento que se le hizo a “Pequeño J” hasta su detención. “Llegamos a una casa que él alquilaba en un complejo de una noviecita que tenía. Y allí encontramos muchísima información. El tema es que llegamos tres horas después que él se había ido de ese lugar. Casi lo agarramos en ese momento”, mencionó.
“A partir de allí estuvimos esperando y no lo hicimos público porque había chance de que él volviera a ese lugar. Pero a partir de allí obtuvimos el teléfono que estaba usando y lo pusimos en escucha directa. Empezamos a tener fundamentalmente su ubicación a través de las antenas”, reveló.
Según Alonso, “Pequeño J” salió por el norte hacia Bolivia. “Allí perdimos la comunicación. Y a partir del vínculo de cooperación que existe entre la Policía de la Provincia y la Policía de Antidrogas de Perú, con la autorización del juez y del fiscal, le suministramos los teléfonos a ellos de Ozorio y de ‘Pequeño J’. Y ellos empezaron a rastrearlos en el Perú. Y a su vez, como nosotros estábamos escuchando lo que ellos hablaban, identificamos un punto de encuentro en el lugar donde los detuvimos”, explicó.