Javier Alonso tras la detención de "Pequeño J" en Perú: “Fue tan violento y terrible lo que hizo que el resto de las organizaciones decidieron entregarlo”

Luego de la detención de los principales acusados en Perú, por el crimen de Lara, Morena y Brenda en la localidad bonaerense de Florencio Varela, el titular de la cartera de Seguridad en Buenos Aires, Javier Alonso, relató más detalles de la investigación en el marco de una entrevista televisiva.



“Pequeño J tiene un perfil sádico”, dijo el funcionario, y aseguró que la atención está centrada ahora en la búsqueda de otros dos sospechosos que son importantes para esclarecer el caso.



Se trata de dos personas que iban con las víctimas en la camioneta Chevrolet Tracker en la que pasaron a buscarlas el día de la desaparición.



“Creemos que la tercera persona que iba en el auto con (Víctor) Sotacuro e (Florencia) Ibáñez era Ozorio”, agregó en alusión a otros dos detenidos en la causa.



“‘Pequeño J’ utilizó los cuerpos de estas chicas para dar un mensaje”:



Alonso aseguró también que “Pequeño J” rendía cuentas a dos narcos a los que apodaba "abuelo" y “papá“, y que el detenido está vinculado “a algunas organizaciones que se dedican a la logística para traer la droga desde los países productores hasta la Argentina”.



“A partir de allí estuvimos esperando y no lo hicimos público porque había chance de que él volviera a ese lugar. Pero a partir de allí obtuvimos el teléfono que estaba usando y lo pusimos en escucha directa. Empezamos a tener fundamentalmente su ubicación a través de las antenas”, reveló.