Un menor de 16 años y un joven de 20 asaltaban a choferes de aplicaciones de viajes y los atraparon

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, detuvo este jueves en Rosario a un joven y a un menor de edad, sospechosos de haber participado en un robo calificado contra un chofer de una aplicación de transporte de pasajeros, ocurrido el 28 de julio en Granadero Baigorria.

Los investigadores sostienen que también podrían estar involucrados en otros asaltos bajo la misma modalidad.

Los allanamientos se realizaron en domicilios ubicados en San Gerónimo Bis al 400, Tucumán y Formosa, Felipe Moré al 400 de Rosario, y Liniers al 2000 de Granadero Baigorria.

En el operativo fue arrestado Mauro Ricardo C., de 20 años, mientras que un adolescente de 16 fue trasladado a la Fiscalía de Menores y posteriormente entregado a sus padres, quedando a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la pesquisa dirigida por el fiscal Carlos Covani, del Ministerio Público de la Acusación, el hecho del 28 de julio estaría vinculado con otros robos de similares características, por lo que la investigación sigue en curso.

En los procedimientos, agentes de la Brigada Operativa del Distrito Rosario secuestraron varios teléfonos móviles, dos memorias de cámaras de seguridad y prendas de vestir de interés.