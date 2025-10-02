Bicichorros asaltaron un comercio con una escopeta recortada, huyeron pedaleando y fueron detenidos

Una pareja de bicichorros fue detenida en la localidad bonaerense de Ricardo Rojas luego de cometer un robo en un comercio, tras un operativo conjunto del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió por la mañana, a plena luz del día, cuando móviles del COT que realizaban tareas de patrullaje advirtieron la maniobra delictiva y dieron aviso a la central.





La pareja de delincuentes llegó en bicicleta, ingresó a robar a un almacén y a mano armada se llevó la recaudación. Los sospechosos escaparon en dos rodados.

De inmediato se inició una persecución que culminó a pocas cuadras, en la intersección de las calles Sarmiento y Mitre, con la aprehensión de los sospechosos.

Durante la requisa, los agentes constataron que los detenidos portaban un arma de fuego y recuperaron los elementos sustraídos del comercio.

Los acusados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional y puestos a disposición de la Justicia. El procedimiento quedó registrado por las cámaras de monitoreo municipales.