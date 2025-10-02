Llegó con su hija de 7 años a la casa de una clienta y ladrones casi se llevan el auto con la nena adentro

Una comerciante de Llavallol y su hija de 7 años fueron víctimas de un violento asalto cuando arribaban a la casa de una clienta para realizar una entrega, y una banda de delincuentes casi se lleva el vehículo con la menor adentro.

El hecho ocurrió cuando la mujer, identificada como Cecilia, llegó en su auto con su hija a un domicilio de Lomas del Mirador. En ese momento, al menos tres hombres descendieron de otro vehículo y la abordaron de manera sorpresiva.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los asaltantes la sacaron a la fuerza del habitáculo, la arrojaron al suelo en la vía pública e intentaron huir con el rodado y la mercadería que transportaba.

Mientras intentaba proteger a la niña, la mujer logró reincorporarse y alejarse con la menor en brazos, en tanto los ladrones escaparon en el coche robado.

Cecilia relató además que pidió asistencia a un patrullero que circulaba por la zona pero denunció que no recibió auxilio inmediato.

La causa quedó a cargo de la justicia local, que investiga el hecho y analiza las cámaras de seguridad del lugar para identificar y detener a los sospechosos.