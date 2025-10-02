"Los narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires": Martha Pelloni opinó sobre el triple crimen en Florencio Varela

En el marco del triple asesinato de Brenda, Morena y Lara en la localidad bonaerense de Florencio Varela, Martha Pelloni se refirió al narcotráfico y aseguró que “los narcos financian la política en la provincia de Buenos Aires”. Sin embargo, dejó un mensaje optimista: "Vamos a salir adelante”.

En una entrevista, la religiosa expresó que “la forma en cómo se ha dado y lo que va apareciendo día a día que tiene que ver con la Policía, con los políticos, y con la Justicia, con todo el entramado de la acción social, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es terrible”.

“Vamos a salir adelante, pero el tema del narcotráfico es terrible y no es un tema de estas tres chicas, sino de todas las mujeres que todos los días tenemos un femicidio y la violencia es mayor donde la droga ha entrado, la que más matan es a la mujer que también la usan para trata”, sostuvo Pelloni.

Y reiteró: “Hace rato que la problemática del narcotráfico la tenemos centralizada en la provincia de Buenos Aires. Y aunque estén presos estos narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires y esto se tiene que terminar, se tiene que decir. Lo que ha pasado no habría ocurrido si los políticos no estaban entongados”.

“La gente está furiosa, ahora están hablando, ahora gritamos pero esto tendríamos que haberlo gritado mucho antes, ahora nos sumamos todos a gritar. La trata, el secuestro, el narcotráfico de estos sinvergüenzas donde tenemos intendentes, gobernadores, ministros con grandes sueldos y que a su vez se benefician con el dinero del narcotráfico y por eso los encubren, por eso el narcotráfico está instalado en Argentina”, detalló.

En otra oportunidad Martha Pellini ya había hecho declaraciones contra el narcotráfico y había marcado su posible vinculación con la política al igual que en esta nota donde centró sus reclamos en la provincia de Buenos Aires tras la muerte de las tres jóvenes en Florencio Varela y la posterior detención de Pequeño J en Perú, el presunto autor intelectual del hecho, quien sería un jefe narco.