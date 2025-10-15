”Basta de sufrir, se torna insoportable”: Fantino se refirió a la falta de anuncios tras el viaje de Milei a Estados Unidos y al condicionado apoyo de Trump

En su programa de Neura, Alejandro Fantino se mostró molesto por los anuncios del Gobierno Nacional que no llegaron luego del encuentro de Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos.

"Me preocupó que no salió el anuncio que me habían dicho del gobierno, me hicieron quedar como un pelotudo, la ayuda de EE.UU. está supeditada a que a La Libertad Avanza le vaya bien en octubre. Esto se instaló”, se sinceró Fantino ante sus seguidores.

En la misma línea, aseguró: Trump salió con un tuit que reafirma que no se refería al 2027, se refería a ahora. No nos engañemos. Habla de las de medio término, no podemos ser tan termos, loco".

Después apuntó con Luis Caputo: "La micro no levanta. Caputo declaró el otro día que a algunos le va a ir bien y a otros mal. No me lo digas. Totín, no me lo digas. Están todos remando en dulce de leche y me decís que 80 llegan pero 40 se ahogan. No la concha de tu madre, decime que llegamos los 120".

Por su parte, el periodista Eduardo Feimann también compartió su análisis sobre el tema: "Un día histórico que no fue, un día de anuncios que no fueron. La verdad es que se esperaba un gran día que nunca ocurrió en el día de ayer. Se esperaban grandes anuncios que tampoco ocurrieron y si algo podía salir mal, salió mal”.

“Ayer Milei estuvo con Donald Trump, el presidente norteamericano y con parte de su equipo y se esperaba de esa visita mucho más de lo que terminó ocurriendo. Es más, hubo momentos de zozobra cerca de las tres, cuatro, cinco de la tarde en los mercados por algunos dichos del presidente trump”, relató.



"Basta de sufrir, se torna insoportable. Vamos a la elección. Y si va mal fue la última prueba. A todo o nada. Y si la gente decide que esto no va y Javier pierde por varios puntos... bueno no funcionó", concluyó por su lado Fantino.

Finalmente, en el programa que conduce Antonio Laje por A24 analizaron las curiosidades del encuentro entre Milei y Trump: “Trump le hace un ofrecimiento a Milei en un momento”. El presidente de Estados le contó al argentino si necesita en su país armas “Tomahawks”, si lo necesitan usar para la oposición.