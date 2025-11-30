¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Le robó la bici a un delivery con un cortacadenas y un policía lo corrió hasta tirarlo

Un hombre fue detenido en Córdoba luego de romper el candado del rodado frente un comercio. En la mochila llevaba varias herramientas que utilizaba para delinquir.
 

Por Redacción

Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 11:22

Los gritos de un delivery en Neuquén al 100 alertaron al barrio y a la policía: acababan de robarle la bicicleta que utilizaba para trabajar. 

Las cámaras permitieron esclarecer el hecho: un delincuente había cortado la cadena que la ataba al poste frente a un local de comidas rápidas. Un efectivo que patrullaba la zona vio pasar al delincuente a bordo de la bici y comenzó a correrlo. 

A pesar de ir a pie, logró alcanzarlo y tirarlo al suelo, arrestándolo allí mismo. Al revisar la mochila del ladrón encontraron un cortacadenas, varias pinzas y un martillo que había utilizado en robos de similar modus operandi. 

El delincuente fue trasladado a una comisaría cordobesa, la bici fue devuelta a su dueño y las herramientas fueron decomisadas.

