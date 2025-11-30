Le robó la bici a un delivery con un cortacadenas y un policía lo corrió hasta tirarlo

Los gritos de un delivery en Neuquén al 100 alertaron al barrio y a la policía: acababan de robarle la bicicleta que utilizaba para trabajar.

Las cámaras permitieron esclarecer el hecho: un delincuente había cortado la cadena que la ataba al poste frente a un local de comidas rápidas. Un efectivo que patrullaba la zona vio pasar al delincuente a bordo de la bici y comenzó a correrlo.

A pesar de ir a pie, logró alcanzarlo y tirarlo al suelo, arrestándolo allí mismo. Al revisar la mochila del ladrón encontraron un cortacadenas, varias pinzas y un martillo que había utilizado en robos de similar modus operandi.

El delincuente fue trasladado a una comisaría cordobesa, la bici fue devuelta a su dueño y las herramientas fueron decomisadas.