Balearon a un cabecilla de “Los Monos”, allanaron el hospital donde estaba internado y terminó detenido por una causa de drogas

La violencia narco sigue presente en Santa Fe con balaceras, disputas de territorio y crímenes de todo tipo. Dentro de los numerosos grupos vinculados al tráfico de drogas existentes, “Los Monos” siguen siendo uno de los más poderosos.

Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de la organización, fue baleado en su casa por un grupo de sicarios. Debido a las heridas, debió ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

La Justicia ordenó la realización de ocho allanamientos tanto en el hospital donde se encontraba internado Cantero, como así también en fincas referentes a los familiares de éste.

Por lo expuesto, los federales ingresaron al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, donde efectivizaron la detención de Cantero, de su novia, su hermana y su cuñado. Del mismo modo, decomisaron cuatro dispositivos telefónicos, un vehículo, un crucifijo de oro, cadenas, anillos, pulseras y aritos del mismo material, un reloj y 1.825.000 pesos en efectivo.

Por su parte, al irrumpir en cada una de las moradas investigadas, se procedió a la detención de tres individuos más (dos mujeres y un hombre) y al secuestro de 25 teléfonos celulares, tres tablets, un arma de fuego 9mm, varias municiones, tarjetas de prepago y 200 dólares.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los materiales incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).