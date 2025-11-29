Identificaron 40 droguerías y clínicas que recibieron fentanilo contaminado: hay 173 muertos

El 12 de mayo de este año, el Hospital Italiano de La Plata reportó un brote de infecciones hospitalarias que no respondían a causas habituales. El caso llegó a la ANMAT que informó la existencia de cargamentos de fentanilo contaminado.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata a cargo del Dr. Ernesto Kreplak, Secretaría Nº 8 a cargo del Dr. Ramiro Riera encomendó a los efectivos la investigación del caso .

En el marco del “Plan de Recupero Judicial” de la droga, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), realizaron allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe donde se secuestraron miles de ampollas.

Los federales en coordinación con la Secretaría de la Lucha contra el Narcotráfico y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.), realizaron tareas de campo identificando a dos laboratorios como proveedores del fentanilo contaminado. Asimismo ,se identificaron 187 droguerías, sanatorios y clínicas médicas vinculados a la causa, de los cuales 40 recibieron ampollas de fentanilo contaminado.

Debido a la dispersión de los casos en distintas provincias, se pidió colaboración de la DUOF de cada zona para que advirtieran de la situación a cada uno de los titulares, quienes pusieron a resguardo los lotes del fentanilo a través de un acta compromisoria de depósito judicial.

Así las cosas, la división actora con las demás entidades procedieron al secuestro, traslado y guarda final en las instalaciones de ANMAT.

Cabe destacar que dicho proceso judicial, posee bajo investigación 173 muertes sujetas bajo análisis por la aplicación del fentanilo contaminado y ha sido considerado como una de las más grandes tragedias sanitarias del país.