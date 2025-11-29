¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Robaron un celular, fugaron en moto y un patrullero los hizo volar por el aire

Los delincuentes, de 23 años, habían irrumpido en una casa del barrio Villa Cabrera. La policía cordobesa logró interceptarlos gracias al seguimiento de las cámaras del 911.
 

Por Redacción

Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 09:19

Operadores de videovigilancia captaron el movimiento sospechoso de una Honda Wave comandada por dos sujetos que, minutos antes, habían robado un teléfono celular. 

La motocicleta iba a alta velocidad tomando calles en contramano y cruzando semáforos en rojo a los fines de evitar cualquier seguimiento policial. 

En el traslado desde Villa Cabrera -donde cometieron el ilícito- hasta donde fueron interceptados, los delincuentes casi arrollan a un efectivo que les hizo señas para detenerse. 

En Galeano a 1900, un patrullero que se encontraba en la zona logró impactarlos por detrás, logrando que estos vuelen por el aire y caigan al suelo. Uno de los ladrones fue detenido allí mismo. 

El otro, abandonó a su cómplice y continúo la fuga a pie, pero terminó siendo arrestado minutos después por un oficial que lo corrió varias cuadras. 

Ambos fueron trasladados a la Justicia junto con la Honda Wave mientras que el celular robado fue devuelto a las víctimas.

