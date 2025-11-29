Traían cocaína desde el norte hasta Rosario con la protección de miembros de “Los Monos”

Por orden del juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz, en el marco de una investigación destinada a desarticular una organización que abastecía cocaína desde el norte del país se realizaron casi 30 procedimientos en Rosario Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Roldán y Casilda.

La investigación reconstruyó la ruta completa de aprovisionamiento, traslado, acopio, fraccionamiento y venta, alcanzando a todos los eslabones detectados.

Uno de los investigados está vinculado con los altos mandos de la banda de “Los Monos”, además fue el segundo de Pillin Bracamonte. Otro de los detenidos, concurría a visitar a detenidos en Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe, entre ellos a Mario Aníbal Gastón Lorio, hijo de Sandra Noemí Lorio pareja de Guillermo Alejandro “Mosquito” Lares, relacionado con la banda narco “Los Monos”.

Como resultado de los procedimientos se incautó droga, dinero, armas y elementos vinculados al funcionamiento económico de la estructura y se detuvo a trece personas, vinculadas a distintos roles dentro de la organización.

Cómo resultado del operativo se secuestraron 52.976,8 gramos de clorhidrato de cocaína (53 panes), 13 armas de guerra, efectivo, balanzas, celulares y documentación contable, bijouterie, copias de llaves, una máquina detectora de billetes falsos y casi 25.000 paquetes de cigarrillos.