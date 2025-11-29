¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Tres menores se subieron armados a un colectivo, un móvil de Brigada los interceptó y los detuvo

La DDI de La Matanza paró a una unidad de la línea 242 que los delincuentes, de 14 y 16 años, habían utilizado para camuflarse tras el delito.
 

Por Redacción

Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 11:18

Los pasajeros de un colectivo vivieron una escena de sorpresa y miedo al ver que éste se detenía por órdenes de varios policías armados. 

Los efectivos, pertenecientes a la DDI de La Matanza, seguían la pista de tres delincuentes que minutos antes habían intentando robar a mano armada un coche en la zona de Miro y Presidente Perón. 

Todo comenzó cuando los policías patrullaban en un auto de civil en un operativo de prevención de robo automotor. Allí divisaron a tres jóvenes de entre 14 y 16 años que circulaban en actitud sospechosa y que, en apariencia, portaban un arma de fuego. 

Un vecino les avisó que sujetos de las mismas características habían intentando robar un Ford Focus a la vuelta del lugar. Al llegar allí los jóvenes ya no estaban: habían subido a un ómnibus de la línea 242 sobre Avenida Perón.

Al detenerlos los efectivos constataron el frondoso prontuario de los delincuentes en el rubro del robo automotor: un Renault Kardian en Villa Luzuriaga -donde la víctima fue una jubilada de 71 años- y un Peugeot 307 en la misma localidad a una mujer de 36. 

A su vez, los tres cargaban con imputaciones por encubrimiento y resistencia a la autoridad.

