Policiales

Vendía entradas y carnets truchos para ver a Boca en los cuartos de final contra Argentinos

A horas del cruce definitorio, la Policía de la Ciudad allanó la casa de un hombre que tenía 18 pases adulterados. En sus redes ofrecía accesos a distintos eventos deportivos.
 

Por Redacción

Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 09:21

Boca se jugará el pase a semifinales contra Argentinos Juniors en la Bombonera. Cada partido, en especial los de mayor relevancia, atraen mayor número de público y con él, el crecimiento de la reventa. 

En ese sentido y tras tareas de ciberpatrullaje, la Policía de la Ciudad identificó a un hombre de 32 años que ofrecía de manera explícita entradas y carnets falsos para ingresar a ese partido y a otros eventos masivos. 

Durante el allanamiento, ocurrido en Río Negro al 1200 en Florencio Varela, los uniformados secuestraron 18 carnets apócrifos de “cadetes” y “activos” que llevaban inscripciones como “ojo con los errores” que daban cuenta de su caracter adulterado.

 Por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 secuestraron los carnets, un celular y un CPU.

