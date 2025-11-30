Vendía entradas y carnets truchos para ver a Boca en los cuartos de final contra Argentinos

Boca se jugará el pase a semifinales contra Argentinos Juniors en la Bombonera. Cada partido, en especial los de mayor relevancia, atraen mayor número de público y con él, el crecimiento de la reventa.

En ese sentido y tras tareas de ciberpatrullaje, la Policía de la Ciudad identificó a un hombre de 32 años que ofrecía de manera explícita entradas y carnets falsos para ingresar a ese partido y a otros eventos masivos.

Durante el allanamiento, ocurrido en Río Negro al 1200 en Florencio Varela, los uniformados secuestraron 18 carnets apócrifos de “cadetes” y “activos” que llevaban inscripciones como “ojo con los errores” que daban cuenta de su caracter adulterado.

Por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 secuestraron los carnets, un celular y un CPU.