Dejó su moto eléctrica estacionada en la vereda y dos ladrones se la robaron

Dos delincuentes robaron una moto eléctrica que se encontraba estacionada en la vereda de una vivienda del barrio Villa Massoni, pero el rodado fue recuperado minutos después gracias a la intervención del Centro de Operaciones Zárate (COZ).

El hecho ocurrió el lunes por la noche, cuando los sospechosos robaron el vehículo y se dieron a la fuga por la zona.



A partir de la activación del sistema de videovigilancia, operadores del centro de monitoreo lograron detectar a los ladrones mientras circulaban por la intersección de Maipú y Juan B. Justo, en dirección a un camino de tierra que conduce hacia el barrio Villa Angus.

Desde el municipio destacaron que la rápida intervención fue posible gracias a la tecnología aplicada al monitoreo urbano, que permite actuar con celeridad ante hechos delictivos y obtener resultados concretos en la prevención del delito.