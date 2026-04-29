Fue a tomar un helado con su hijo y vivieron una pesadilla: violento robo en un local

La Policía de la Ciudad detuvo a dos delincuentes, uno con antecedentes por robo a mano armada, por el asalto a una heladería ubicada en La Rioja al 2100, en el barrio de Parque Patricios, donde un padre fue a tomar un helado con su hijo y vivieron una pesadilla.

Los dos ladrones, uno de los cuales actuó armado, se llevaron mediante amenazas el dinero de la caja y el celular de un cliente para huir luego montados en bicicletas.

Con la información brindada por los testigos, los efectivos de la Comisaría Vecinal 4 A de la Policía de la Ciudad dieron intervención al Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que visualizó a uno de ellos, de 50 años, en la avenida Amancio Alcorta al 3000, en Nueva Pompeya, donde fue detenido.

La búsqueda del otro delincuente quedó a cargo de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4), que lo apresó en Río Cuarto al 3900, en el barrio de Barracas.

El segundo detenido, de 42 años, cuenta con antecedentes por robo y robo a mano armada. Al ser requisado, se le encontraron tres teléfonos celulares, uno de los cuales estaba bloqueado y denunciado ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) como robado.

Ambos imputados quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60, a cargo de Santiago Bignone, con intervención de la Secretaría 71 de José Luis Antelo, que dispuso las detenciones y el secuestro de los teléfonos celulares.