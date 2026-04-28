Compraba con su beba en brazos en un almacén, lo asaltaron entre tres y quiso defenderse

Un hombre fue asaltado por tres delincuentes mientras realizaba una compra con su bebé en brazos en un almacén del barrio El Libertador, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, a pocos metros de la esquina de las calles Congreso y Gobernación, y se extendió por apenas unos segundos, aunque la secuencia resultó desesperante por la presencia de la niña durante el ataque. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Según se observa en las imágenes, la víctima compraba a través de una ventanilla del comercio con la bebé en brazos cuando fue sorprendida por detrás por tres delincuentes encapuchados, que intentaron sustraerle el teléfono celular y la billetera.

En ese contexto, el hombre intentó resistirse al robo y se defendió con una mano, mientras con la otra protegía a su hija. Durante el forcejeo, se escuchan gritos en los que advertía a los asaltantes sobre la presencia de la menor.

Desde el interior del local, la vendedora advirtió la situación e intervino de inmediato mediante la ventanilla con gritos y manotazos para intentar frenar el ataque: “¡Tiene a una bebé!”, les recriminó a los agresores.

Pese a ello, los delincuentes lograron concretar el robo y escaparon del lugar con los objetos de valor sustraídos. Tras la huida, la comerciante y otra trabajadora abrieron la puerta para asistir a la víctima, mientras en la grabación se escucha el llanto de la niña.

Los vecinos dijeron que el hecho no es aislado y que en la zona se registran reiterados episodios de inseguridad, por lo que reclamaron mayor presencia policial para prevenir este tipo de delitos.