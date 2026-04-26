Tenía 21 años, estudiaba en la Universidad y lo mataron para robarle el celular

Un joven de 21 años fue asesinado de un disparo durante un robo en la localidad de San José, partido bonaerense de Lomas de Zamora, cuando delincuentes armados lo interceptaron para sustraerle sus pertenencias mientras regresaba a su casa.

La víctima fue identificada como Agustín Rivero, estudiante de la Universidad de Lomas de Zamora, quien recibió un disparo por debajo de las costillas que le provocó la muerte.

“A Agustín lo mataron a sangre fría a pesar de no haberse resistido al robo”, dijeron sus familiares y amigos. La Universidad de Lomas de Zamora salió reclamar el esclarecimiento del caso.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 19,20 en la intersección de las calles Dinamarca y Erickson. En las imágenes de las cámaras se ve el momento en que la víctima venía mandando un mensaje de audio por el teléfono cuando de repente frenó un auto Volkswagen Bora de color negro y bajó un ladrón que le apuntó con un arma. "Dame las cosas", le exigió.





El estudiante se sacó la mochila y la dejó caer sobre el asfalto sin resistirse, pero el asaltante le disparó a sangre fría para sacarle el celular. El asesino se subió al vehículo de la banda y escaparon.

Tras el ataque, un vecino trasladó de urgencia al herido al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Banfield, donde falleció como consecuencia de la gravedad de la herida.

Personal del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora acudió al lugar tras un llamado al 911 y constató la presencia de una vaina servida, por lo que se preservó la escena para la realización de las pericias correspondientes, con intervención de Policía Científica.

Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Lomas Sexta, donde se instruyen las diligencias de rigor para dar con los responsables del homicidio.