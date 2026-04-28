"Hay un interés de los empresarios en una candidatura de Macri”: la revelación de Laura Alonso sobre el posible futuro del ex presidente

En medio de los trascendidos que aseguran que existe la posibilidad de que Mauricio Macri sea candidato a presidente por el PRO en las elecciones de 2027, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Laura Alonso (PRO) compartió una contundente revelación.

“Evidentemente existe un interés de los empresarios para que Macri se candidatee. Los empresarios están mirando porque el PRO empieza a reunirse, y a bajar un mensaje claro. De que tenemos la capacidad, la potencia, la experiencia y los equipos para ser parte del próximo paso en la Argentina”, afirmó Alonso en una entrevista.

¿Cuál será el próximo paso del PRO?

Alonso también aseguró que a Macri lo ve con expectativas.

“Es una persona con experiencia, y ojala que se decida a competir en 2027”. Y como argumento de esta posibilidad planteó que ella viene siguiendo el trabajo que el ex presidente junto al PRO realizan durante el transcurso de este año, al cual denominan como “el próximo paso”.

“Macri fue la persona que abrió la puerta del cambio en la Argentina y la salida del populismo en 2015, durante su presidencia de cuatro años que fue histórica. Si se decide, le va a hacer muy bien al debate público en el país. Una discusión en el marco del capitalismo democrático y liberal. Va a ser muy bueno para la Argentina. El tiene la sabiduría del que ya estuvo ahí y armó equipos”, señaló.

”Hay que consolidar un cambio”:

La legisladora además consideró al rearmado del PRO- de cara a las elecciones presidenciales- como “un punto interesante” para los que están mirando la política argentina. “Porque saben que existe y que se prepara para el 2027 un partido liberal y capitalista que quiere una economía abierta. Para mi Macri es un líder fundamental del presente y del futuro de la Argentina, siempre lo vemos como candidato”.

“Lo que creemos desde el PRO, y que Macri fue muy claro, es que se viene un próximo paso. Que es un paso de construcción. Y el es muy claro respeto de la necesidad que tiene el país y el PRO de estar ahí. Para seguir consolidando un cambio que pase de la etapa de la destrucción a la de la construcción. Un montón de dirigentes del PRO, de simpatizantes y también de votantes lo ven como candidato a Macri”, concluyó.

El abrazo de Macri con Bullrich y la Sala de Periodistas:

Alonso se refirió al sorpresivo abrazo entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich antes del discurso de Javier Milei durante la cena de la Fundación Libertad en Parque Norte.

“Fue sorpresa pero genuino”, aseguró.

También dio la postura del PRO sobre la suspensión de las acreditaciones a Casa Rosada: "No es nuestro estilo".

Y agregó: “Entendemos que el cierre de la Sala es temporal”.