Un ciclista se largó a cruzar la ruta de manera imprudente y fue atropellado por un colectivo

Un ciclista fue atropellado por un colectivo al intentar cruzar de manera imprudente la Ruta 202, en el partido bonaerense de Tigre, y resultó con heridas leves, en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

El accidente ocurrió cerca del mediodía, cuando el hombre circulaba en bicicleta esquivando vehículos y giró a la izquierda sin advertir la presencia de un micro que avanzaba en sentido opuesto.

Como consecuencia del impacto, la víctima cayó al asfalto mientras la unidad arrastró la bicicleta varios metros, según se observa en las imágenes captadas por un tótem de seguridad del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Tras detectar la situación, los operadores activaron el protocolo de asistencia y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Vecinos que se encontraban en la zona acudieron rápidamente para auxiliar al ciclista, y minutos después arribó personal del Sistema de Emergencia Tigre (SET), que brindó atención médica en el lugar.

De acuerdo con fuentes municipales, el hombre sufrió una lesión en uno de sus brazos, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

En el operativo también intervinieron agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Municipio de Tigre destacaron que el sistema de videovigilancia permitió una rápida respuesta ante el incidente, que no terminó en una tragedia de manera fortuita.