Le dio una paliza a su ex y lo detuvieron en un country casi un año después

Casi un año después del salvaje ataque, un hombre de 34 años fue detenido en un barrio privado de Luján, acusado de haber ingresado a la vivienda de su expareja en Pilar, donde la golpeó y la habría abusado sexualmente tras una discusión por un celular.

El acusado, identificado como Federico Nicolás Balbuena, quedó imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves en contexto de violencia de género. Según se informó, había mantenido una relación de pareja durante dos años con la víctima, una joven de 25.

La detención se concretó durante un allanamiento realizado por efectivos de la Estación de Policía Pilar junto con personal de la Comisaría 1ra, en el barrio privado Everlinks Golf Country Club de Luján, en inmediaciones del domicilio del sospechoso. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una pistola Glock 9 milímetro y un teléfono celular, mientras que el imputado aún no fue indagado por la Justicia.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió en mayo de 2025 en la vivienda de la víctima, ubicada sobre la avenida Federico Leloir al 300, en Pilar. En ese lugar, el hombre irrumpió con el objetivo de reclamarle un celular y, en medio de una discusión, la agredió físicamente.

Las fuentes detallaron que el acusado tomó a la joven del cuello, la arrojó sobre un sillón y le propinó golpes de puño en el rostro. Luego la tiró al piso y la habría abusado sexualmente.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, cuyas imágenes fueron incorporadas a la causa y resultaron clave para la investigación.

La víctima, que manifestó haber tenido temor tras el episodio, radicó la denuncia meses después, en noviembre del mismo año.

La causa es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en Violencia de Género N° 14 de Pilar, a cargo de la fiscal Marcela Semeria, quien dispuso las medidas que derivaron en la detención del acusado.