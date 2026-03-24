Turista español se quebró escalando en El Chaltén: lo rescataron en un intenso operativo de más de 23 horas

Un ciudadano español de 28 años sufrió una fractura en una pierna mientras realizaba la actividad denominada escalada alpina.

Gendarmes del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), mientras se encontraban en la localidad de El Chaltén realizando actividades de capacitación, fueron alertados acerca del accidente de una persona mientras escalaba.

Entendiendo la peligrosidad de la situación debido a las condiciones climáticas y las bajas temperaturas, se realizaron las coordinaciones necesarias. En conjunto con personal de la Comisión de Auxilio "El Chalten", del Parque Nacional "Los Glaciares-Zona Norte" y con la ayuda de un dron lograron ubicarlo en el sector Aguja Standhart.

Una vez localizado el escalador, quien estaba imposibilitado de regresar por sus propios medios, se le brindaron primeros auxilios y dadas las características extremas del terreno, el ciudadano fue evacuado mediante el uso de una camilla "Lecco Kong" hasta la finalización del Glaciar Torres.

Se continuó su traslado en gomón sobre la laguna hasta el sector tirolesa y por último, de allí hasta el comienzo del sendero.

Finalmente, en la madrugada de este domingo, arribaron a la ambulancia que trasladó al ciudadano español hasta el puesto sanitario de la localidad, donde fue diagnosticado con: “Fractura de diáfisis del Peroné pierna izquierda”; encontrándose al momento fuera de peligro.