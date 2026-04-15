Se disfrazaron de barrenderos y le hicieron una entradera a un jubilado

Un jubilado fue víctima de una violenta entradera en el barrio Alto General Paz de Córdoba, donde cuatro delincuentes que habían realizado tareas de inteligencia previa se disfrazaron de barrenderos para engañarlo y robarle sus ahorros.

El hecho ocurrió pasadas las 9 de la mañana en una vivienda ubicada en la esquina de Gavilán y Oncativo, cuando la víctima salió a verificar que su auto, estacionado en la puerta, estuviera cerrado y fue sorprendida al momento de reingresar a la propiedad.

Según se observa en cámaras de seguridad y relataron fuentes del caso, uno de los asaltantes simulaba barrer la vereda a pocos metros y, al advertir el movimiento, sostuvo la puerta de ingreso y se metió junto al hombre. “Callate, viejo”, le dijo al reducirlo.

Segundos después se sumó otro falso barrendero y luego ingresaron dos cómplices más, vestidos de civil, quienes actuaban con un vehículo de apoyo para facilitar la fuga.

Los delincuentes permanecieron cerca de 45 minutos dentro de la vivienda, donde revolvieron distintos ambientes en busca de dinero y objetos de valor, que finalmente sustrajeron junto con el auto del jubilado.

Durante el asalto, la víctima fue atada y permaneció bajo amenaza constante. Una vez que los ladrones escaparon, el hombre logró desatarse y pidió auxilio a los gritos desde una ventana: “Ayuda, por favor”, alcanzó a decir.

El jubilado quedó en estado de shock tras el episodio, aunque no sufrió heridas de gravedad y su estado de salud no corre peligro.