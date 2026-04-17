El Gobierno de Santa Fe realizó una subasta de 150 bienes incautados al delito y recaudó un total de $1.564.070.000

El Gobierno de la provincia de Santa Fe la quinta subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). La convocatoria reunió una amplia y diversa oferta, orientada a distintos perfiles de interesados y recaudó un monto total de $1.564.070.000.

En este marco, el gobernador Maximiliano Pullaro remarcó: "Quiero dejar un concepto muy claro: en la provincia de Santa Fe se persigue el delito, se encarcela a los delincuentes y se les saca los bienes a los delincuentes para que esos recursos vuelvan a las víctimas e instituciones. Llevamos esta política pública con mucha determinación".

La avioneta decomisada a Daniel Casanovas, el agente de Bolsa imputado por estafas, fue rematada este jueves. El avión marca Cessna, para seis plazas, tuvo una base de 50 millones de pesos en la subasta. Rápidamente, su valor subió y finalmente fue vendida por 70 millones de pesos y fue el lote más costoso de la subasta.

Además de la avioneta, uno de los primeros bienes en subastarse fue una Ford Ranger modelo 2020 por la base de 16 millones de pesos que terminó vendiéndose a 51 millones.

Por otro lado, un Audi A7 modelo 2018, también por la base de 16 millones, fue rematada en 42 millones de pesos. Una SUV Toyota Cross del 2021 con un piso 14 millones, se subastó en 36 millones de pesos y un mobiliario del fondo de comercio quedó en 15 millones.

“A Rosario, desde muchos puntos del país y del mundo, se la miraba con piedad, y hoy se la observa con respeto porque pudimos demostrar que el delito y la violencia bajaron, y que podemos convivir y disfrutar de los espacios públicos”, afirmó el gobernador.

Y agregó que esto es posible “porque, junto a la policía, la justicia y el servicio penitenciario, demostramos que cuando el Estado quiere, el Estado puede”. “Sigamos adelante luchando contra el delito y el crimen organizado”, concluyó.

Más sobre los bienes:

Con cerca de 150 lotes disponibles, la subasta incluyó automóviles, motocicletas, tecnología, un fondo de comercio e incluso una aeronave. La variedad de bienes y valores permitió la participación tanto de quienes buscan una oportunidad accesible como de quienes apuntan a inversiones de mayor escala.

Uno de los aspectos más destacados fue justamente la amplitud de precios. El lote más económico fue una motocicleta Zanella de 50cc con un valor base de $45.000, mientras que el de mayor valor fue la aeronave Cessna.

En el segmento de vehículos también aparecieron opciones intermedias, como la Ford Ranger Raptor modelo 2020 con base de $16.000.000, y alternativas más económicas, como un Peugeot 207 Compact desde $810.000.

Entonces, el lote más barato vendido fue la mencionada moto Zanella 50cc por $570.000 (Lote 138) y el vehículo más caro unToyota SW4 por $59.000.000 (Lote 7).

Los remates son organizados por Aprad, el organismo que administra los bienes y efectos secuestrados o procedentes de otras medidas judiciales vinculadas a delitos o contravenciones. En todos los casos, el Estado provincial a punta a darles una utilidad social.

La agencia santafesina se encarga de buscar un nuevo destino para automóviles, pero también recibe insumos informáticos, celulares, joyas y muebles. En lo que respecta a los vehículos, pueden asignarse a la Policía, al Servicio Penitenciario o a instituciones educativas y asistenciales. El remate es otra opción, así como la compactación. Finalmente, los elementos de cocina, vestimenta y demás bienes hogareños pueden destinarse a entidades de beneficencia.