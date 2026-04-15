Golpeó a su perro en el hall del edificio y lo tiró contra el piso para lastimarlo

Un hombre quedó escrachado en las cámaras de seguridad mientras maltrataba de manera salvaje a su perro en el hall de un edificio del barrio porteño de Palermo, donde lo arrojó contra el piso para lastimarlo.

El agresor, identificado como Gonzalo Matias Doblas fue demorado. La vecina que lo denunció fue amenazada.

Personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad fue desplazado esta madrugada a un edificio en la calle Fitz Roy al 2441 en Palermo tras una llamada al 911 que alertaba sobre un hombre ejerciendo maltrato animal.

Una vez en el lugar, los oficiales se entrevistaron con el denunciante, quien informó que mientras estaba en su departamento logró escuchar gemidos y llantos de un perro provenientes del hall de entrada del edificio.

Al chequear las cámaras de seguridad observó a un vecino que agarró a un perro del lomo, lo suspendió en el aire y lo arrojó con fuerza al piso.

Tras revisar las vistas fílmicas, los efectivos dieron aviso a la Justicia que ordenó la detención del implicado de 46 años quien fue imputado por el delito “maltrato y crueldad a los animales”.



Por orden del magistrado, el perro había quedado a cargo de la vecina denunciante de manera provisoria. Y ahora se confirmó que el animal fue entregado a la la hija del agresor.