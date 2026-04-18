Cruzó con la barrera baja, pensó que llegaba pero el tren Sarmiento le destrozó la camioneta

Eran las 6:15 de la mañana, lloviznaba y la calle estaba más bien desierta. Una camioneta estilo utilitario llegó hasta la zona del cruce de vías y entre la impaciencia y el temor por la inseguridad, decidieron mandarse a pesar de que estaba la barrera baja.

Pronto entendió su error. Casi como si hubiera salida de la nada, una formación del Tren Sarmiento llegó a toda velocidad y le dio de lleno en la punta de la camioneta, que salió despedida y quedó en el medio de la calle.

Los ocupantes del vehículo, un joven de 21 años que conducía y su acompañante, sufrieron politraumatismos y debieron ser trasladados al hospital más cercano de La Matanza.

En un informe de las autoridades ferroviarias, revelaron que tanto las barreras como la señal funcionaban de forma correcta. A pesar de esto, el conductor decidió avanzar igual. La velocidad de la unidad no le dio tiempo a dar marcha atrás.

Luego de dos horas de trabajo, a las 8:06, la formación reanuda la marcha y los servicios volvieron a detenerse en la estación.