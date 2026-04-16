Una chica de 14 años le dio cuatro puñaladas a su compañero de 15 en la puerta de la escuela

Una adolescente de 14 años apuñaló a un compañero de 15 en la puerta una escuela secundaria del partido bonaerense de San Martín, y le provocó heridas en el cuello y la espalda, por lo que el joven debió ser hospitalizado, aunque se encuentra fuera de peligro. Investigan si lo hirió con un cuchillo o un cúter.

El hecho ocurrió frente a la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, ubicada en la intersección de Sargento Cabral e Industria, donde una alumna de primer año atacó con un arma blanca a un estudiante de tercer año.

La agresión se produjo en la vereda, cuando la joven habría esperado a la víctima en la puerta del establecimiento y, por motivos que se investigan, lo apuñaló en al menos cuatro ocasiones.

Tras el ataque, el adolescente quedó tendido sobre la calle mientras otros alumnos intentaban asistirlo y pedían ayuda, en medio de escenas de conmoción.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, durante la secuencia se escucharon gritos como “¡que no se escape!”, mientras la agresora ingresó al colegio y se ocultó en el interior del edificio para evitar ser retenida por otros estudiantes y padres.

El herido fue trasladado al Hospital Castex, donde recibió atención médica y se encuentra “bien”, fuera de peligro, según indicaron sus familiares.

La agresora fue demorada por personal policial y posteriormente restituida a sus padres, en el marco de una causa caratulada como “lesiones”, que quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, que dispuso notificarla formalmente.

Los investigadores trabajan para determinar las circunstancias del hecho, mientras que, de acuerdo a las primeras versiones, la jadolescente lo habría atacado por celos.