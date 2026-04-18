Los sorprendieron mientras entraban el auto, dieron marcha atrás y les dispararon

Los vecinos de Exaltación de la Cruz pegaron un salto en medio de la noche al escuchar un tiro, algo muy extraño en la zona. “Todavía estoy en shock”, reconoció la protagonista y víctima de ésta historia.

Una mujer llegó en el auto junto al marido a su casa de Los Cardales. Cuando lo estaban subiendo a la vereda, apareció otro coche que frenó unos metros más adelante y del que bajaron tres hombres encapuchados y con pistolas.

Estos comenzaron a golpearles el vidrio e intentaron abrirles la puerta. “Bajate, bajate te estoy diciendo” amenazaron. La conductora, en una arriesgada maniobra, metió marcha atrás, corriendolos con la trompa del auto. En ese mismo momento, uno de los ladrones les disparó.

Las víctimas retrocedieron casi media cuadra con el coche. Los delincuentes se subieron al auto casi como si nada hubiera pasado y se fugaron en medio de la noche.

“Es muy triste y preocupante que hechos así empiecen a suceder en Exaltación de la Cruz, en Los Cardales, un lugar que siempre sentimos tranquilo”, se lamentaron las víctimas.