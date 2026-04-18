”Nunca lo ví”: influencer recorría un barrio y grabó en vivo como un menor le intentó robar el celular

“El GPS me mandó por acá”, comienza diciendo un joven creador de contenido que, a bordo de su moto, se mueve por distintos lugares de la provincia de Córdoba. Era una mañana agradable y venía escuchando música.

Sin embargo, la calma se quebró de un momento a otro cuando un delincuente menor de edad intentó robarle el celular. El hecho quedó registrado en la cámara del celular que estaba atado al manubrio y que usaba para realizar los vídeos.

“Sentí escalofríos”, dijo al volver a revisar las imágenes. Allí se puede ver cómo el delincuente lo siguió varias cuadras corriendo de forma silenciosa y cuando vio el momento justo, lo atacó. Primero le agarró el manubrio pero no logró desatibilizarlo.

Gracias a que reaccionó en el momento justo, logró sacárselo de encima y dejarlo atrás. “Trató de robarme el celular. Por suerte tenía un buen soporte y no pudo sacármelo”, explicó.

Rápido de reflejos, aceleró a fondo y dobló en una esquina con la suerte de que se encontró un patrullero al que le relató lo sucedido y luego le pidió indicaciones para alejarse del barrio Villa Márquez.