Jorge Drexler sorprendió con una nueva versión acústica de “Yo perreo sola” de Bad Bunny

Invitado al programa “Nadie dice nada” de Luzu TV, Jorge Drexler tomó la guitarra en medio de la charla y empezó a interpretar “Yo perreo sola”, el hit mundial de Bad Bunny, pero completamente a su estilo.



Lejos del pulso urbano original, el uruguayo llevó la canción hacia un clima íntimo, delicado y cargado de matices, generando un silencio inmediato.



Entre gestos de sorpresa y complicidad, la versión fue creciendo hasta cerrar con aplausos y expresiones genuinas de asombro por parte de los conductores.



Un referente de la canción de autor releyendo uno de los mayores éxitos del reggaetón actual es lo que pudieron disfrutar los espectadores.



El fragmento comenzó a circular en tiempo real y rápidamente se llenó de reacciones que destacaban la versatilidad del artista y lo inesperado del momento.



La preparación del mate:



Su paso por el programa dejó otra escena muy comentada cuando, en tono distendido, le explicó a Nicolás Occhiato cómo preparar un buen mate, sumando cercanía y humor a una participación que tuvo de todo.



“Tendrías que haberlo rotado un poco. Tenés toda esta parte seca”, le señaló mientras ajustaba la forma en que se acomodaba la yerba.

Luego explicó el proceso paso a paso con humor: “Primero lo abrís para no tirar yerba para afuera y lo sacás. Entonces te va a quedar medio bigote mojado y medio bigote seco. Fijate cómo va a haber espuma del lado izquierdo”, detalló.



Sorprendido, Occhiato reaccionó en vivo: “Esta no la tenía. Está bien lo que está haciendo”, mientras Momi Giardina sumó, entre risas: “Te pasó el trapo”.





Más tarde, Drexler le acercó el mate ya preparado para que lo probara. “Con razón. Había una mitad de yerba que yo no uso”, comentó Nico al degustarlo.



El músico cerró el momento con otra observación: “Estabas desperdiciando una cantidad de yerba. Está mejor, tiene más gusto”.



La inteligencia Artificial:



En otro tramo de la nota habló de la música que le dedicó a la IA y expresó: “La realidad, hoy, también es la de algoritmos que escriben, responden y simulan. Lo primero que te pasa cuando hablás con un sistema de inteligencia artificial es que sentís que hay alguien ahí. Pero no hay nadie”.



“Lo más interesante no es lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino lo que nos obliga a preguntarnos. ¿Qué significa ser humano? No tengo respuestas, pero sí muchas preguntas”, agregó.



Su vínculo con C. Tangana:



Drexler y C. Tangana han colaborado en dos canciones destacadas: "Nominao" (2021), parte del álbum El Madrileño, y "Tocarte" (2021), sencillo ganador del Latin Grammy a Mejor Canción Pop. Su unión artística surge de la admiración mutua, fusionando la lírica tradicional de Drexler con la producción innovadora de C. Tangana, resultando en exitosos temas de música pop española.