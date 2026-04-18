Montó un indoor mayorista de marihuana en la casa: le encontraron 28 kilos listos para la venta

Gendarmes desbaratan un invernadero clandestino de plantas de cannabis a gran escala que funcionaba en el barrio Valle Escondido y que abastecía a la ciudad de marihuana.

El operativo, coordinado por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales, constó de seis allanamientos que resultaron en la detención de ocho personas vinculadas a la organización dedicada al cultivo y comercialización de estupefacientes.

Durante el registro del primer domicilio, los gendarmes hallaron la construcción de un invernadero de marihuana a gran escala en donde se realizaba el cultivo de plantas de “cannabis” bajo distintos procesos de iluminación, de resguardo, de crecimiento, de ventilación y secado.

En ese lugar, se secuestraron 28 kilos 447 gramos de “cannabis” proveniente del invernadero y distintos elementos.

Como resultado de los seis allanamientos se decomisó un total de 28 kilos 879 gramos de marihuana, 10 celulares, una notebook, tres balanzas de precisión, una tarjeta SD, un disco externo y 275 semillas de marihuana.

Finalmente, el Magistrado Interviniente dispuso el secuestro del estupefaciente y de todos los elementos hallados. Como así también, que ocho miembros de la organización delictiva queden supeditados a la causa.