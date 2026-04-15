Robaron un local a mano armada y se llevaron de todo como si estuvieran de compras

Tres delincuentes encapuchados y armados protagonizaron un violento robo en un comercio de artículos de limpieza en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, donde en apenas 30 segundos redujeron a la encargada y se llevaron dinero, objetos personales y hasta un televisor.

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre la calle Carlos Encina al 900, cuando los asaltantes irrumpieron de manera sorpresiva y bajo amenazas. “No te muevas”, le advirtieron a la víctima, hija del dueño del negocio, mientras le apuntaban con un arma de fuego.

Según fuentes del caso, la joven se encontraba escuchando un audio de WhatsApp cuando fue sorprendida por los ladrones, quienes le arrebataron de la mano su teléfono celular iPhone apenas ingresaron al comercio.

En cuestión de segundos, los delincuentes comenzaron a tomar distintos elementos como si se tratara de una compra. “Quiero el televisor también”, se escucha decir a uno de ellos, según quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Durante el asalto, sustrajeron dinero en efectivo de la caja registradora, una mochila con documentación personal —incluido DNI y carnet de obra social—, una billetera con dinero y otro teléfono móvil.

Antes de escapar, uno de los asaltantes trepó para descolgar el televisor del local y se lo llevó bajo el brazo.

Tras el robo, los delincuentes huyeron rápidamente del lugar y, hasta el momento, no se informaron detenciones. La denuncia fue radicada y se inició una investigación para identificar a los responsables del hecho.