Sol Perez le reveló a Pampita que el sexo en la maternidad “es casi imposible”

Abogada, presentadora y madre de Marco, Sol Pérez, se encuentra atravesando un óptimo momento, tanto a nivel laboral como personal.

Estuvo en el nuevo ciclo de entrevistas de Pampita, habló a corazón abierto sobre los desafíos de compaginar la crianza de un bebé con los deseos íntimos, además de sus vínculos con los hombres: “Se separaba alguien y yo ‘era’ la tercera en discordia en todas las relaciones”.

Reconocida además por su paso como “chica del tiempo” en Sportia y su participación en Bailando por un sueño en 2017 y 2018, actualmente se desempeña como panelista de Gran Hermano y se incorporó al noticiero de Telefe, en el rubro espectáculos.

Los comienzos de romance con Guido Mazzoni:

La mediática recordó las tácticas de seducción que aplicó su actual marido para conquistarla, inicialmente a través de las redes: “Cuando él me decía esos chamuyos yo no me los creía, pensé que me hacía un chiste. No pensé que una persona podía chamuyar así. Ponele, me llegó a decir: ‘Me gustaría que me muerdas y hacer un molde y colgar la dentadura en la cama”’. Cosa que vos decís: eso no lo dice nadie, estás loco. O después me decía: ‘Estás más buena que el sándwich del recreo largo que tenía en el colegio’”.

Sobre su primera cita, contó: “Yo lo invité a cenar a mi casa, porque él me invitaba a cenar después de entrenar, cuando entrenábamos a la noche me decía: “Bueno, vamos a comer acá a la vuelta”. Y yo iba así toda horrible, que recién terminaba de entrenar, pero destrozada”.

“No quiere como involucrarse sentimentalmente, porque ustedes tienen una relación profesor-alumna de gimnasio y como que a él también le servía que yo vaya al gimnasio de él”, dijo sobre su marido.

Y aseguró: “Nos conocimos en julio y en octubre nos pusimos de novios, un 10 de octubre. Y en diciembre nos fuimos a vivir juntos”.



Sexo y maternidad:

“¡Y... casi imposible!”, afirmó la modelo cuando fue consultada sobre la relación con su pareja en la cama. Y contó: “Nos intentamos organizar. Encima yo quiero buscar otro bebé... Cuando Marco duerme la siesta, Guido está trabajando. Generalmente, Guido se queda un rato más en casa a la mañana y yo voy a trabajar”.

“No, vamos buscando horarios cuando Marco ya está dormido a la noche. Pero justo estábamos hablando en el auto y le digo: “Mirá, Gui, le digo, no todos los viernes, pero un viernes al mes, por lo menos, tenemos que tener un plan para nosotros”. Es como que vas perdiendo eso de la pareja, de ir a cenar”, relató.

La pelea con Milei:

La pelea entre el actual presidente Javier Milei y la panelista Sol Pérez es uno de los cruces mediáticos más recordados de la televisión, ocurriendo años antes de que Milei alcanzara la presidencia. El conflicto principal tuvo lugar en marzo de 2019. La discusión comenzó por profundas diferencias ideológicas sobre el rol del Estado y los impuestos.

Milei había tildado de "chorra" y "violenta" a Pérez por defender la recaudación impositiva. También cuestionó su capacidad intelectual para discutir estos temas. Durante el programa, se reveló que Milei había retuiteado insultos misóginos y agresivos dirigidos hacia ella.

Pérez reveló que la pelea la “ayudó un montón” en su carrera. “Mi carácter me ayudó mucho porque decía todo lo que pensaba. Pero hoy no lo haría”, aseguró.

El recuerdo de la abuela Norma:

En otro tramo de la entrevista, Pérez habló de la relación que tenía con su abuela Norma, que tuvo accidente hace años y que la persona se dio a la fuga.

“Fue todo muy raro. En ese momento, mi abuela tenía 82 años y se iba a hacer estudios todo el tiempo. Y me dice: ‘Bueno, me voy a hacer estudios a la mañana’. Yo me fui a trabajar -hacía el clima en Sportia- y mi abuela se fue a hacer los estudios. Cuando vuelvo suena el teléfono y yo no atendía, todavía había el fijo... Hasta que digo: bueno, voy a atender y me dicen que tuvo un accidente”, relató.

Y continuó: “Yo digo ‘accidente’, pero no es un accidente. Cruzó la calle y se la llevó puesta este hombre, que venía a mucha velocidad, porque como quedó el auto, fue impresionante. Supuestamente falleció en el acto, pero nosotros creemos que no. Y cuando fuimos a la comisaría, una de las cosas que nos dijeron fue: ‘Igual ya estaba grande tu abuela’.

“Así que fue súper duro, porque cuando pasan esas muertes, vos no estás preparado, y creo que nunca estás preparado. Al principio no podía ni hablar del tema. Me había quedado una parálisis en la cara porque lloraba todo el tiempo”, reflexionó.